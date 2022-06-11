Маріупольці змушені по 10 днів зберігати тіла рідних вдома

Черга на отримання дозволу на поховання близьких становить до 10 днів

Маріупольці зберігають тіла рідних вдома або на вулиці по 10 днів в очікуванні дозволу на поховання. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Черга на отримання дозволу на поховання близьких становить до 10 днів. Влітку. Цей час маріупольці мають зберігати тіло або вдома, або на вулиці в імпровізованих моргах. Наслідки зрозумілі всім. Тому кількість власноруч влаштованих могил у дворах зростає. Ексгумація де-факто зупинена", – написав Андрющенко.

Радник мера зазначає, що попри публічне заперечення загрози, окупанти «терміново готують» до запуску інфекційне відділення у міській лікарні швидкої медичної допомоги. Агресори майже завершили облаштування чотирьох боксів для ізоляції хворих на холеру.

«Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалось окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті», – додав Андрющенко.

Нагадаємо, що окупаційні війська закривають Маріуполь на карантинчерез ризик поширення холери.

Рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста. Андрющенко зазначив, що на це є дві причини: зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тоді ж повідомлялося про те, що окупаційна влада обговорювала питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.



