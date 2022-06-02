У Маріуполі виявлено другу «фільтраційну в’язницю»: рашисти там утримують волонтерів

Волонтерів, які здійснювали вивіз маріупольців в період евакуації, окупанти тримають у фільтраційних таборах

У «фільтраційній в’язниці» перебуває 20 волонтерів

У Маріуполі виявили другу «фільтраційну в'язницю», в якій у тому числі перебувають понад 20 волонтерів, які допомагали вивозити українців із окупованого міста. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«Раніше ми повідомляли про першу фільтраційну тюрму в с. Оленівка на базі колишньої Єнакієвської колонії суворого режиму №52. Саме тут утримуються колишні правоохоронці, проукраїнські активісти та журналісти. Тепер стало відомо про другу фільтраційну тюрму на базі колишній Волноваської виправної колонії № 120», – написав Андрющенко.

Радник мера зазначив, що судячи з інформації, саме тут утримуються «неблагонадійні» до винесення вироку або проходження фільтрації. Тих, хто просто виявився підозрілим. Саме тут утримуються понад 20 волонтерів, що здійснювали вивіз маріупольців в період евакуації.

«Тобто фільтраційних концтаборів в Оленівці два, а не один», – додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники відправляють жителів Маріуполя, які не пройшли фільтрацію, на територію Донецької області. Там утримують усіх рідних військових, колишніх правоохоронців, активістів, журналістів та «підозрілих» людей. Кому пощастило, по закінченню 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери.