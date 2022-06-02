  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. У Маріуполі виявлено другу «фільтраційну в’язницю»: рашисти там утримують волонтерів
рус
    Події в Україні

    У Маріуполі виявлено другу «фільтраційну в’язницю»: рашисти там утримують волонтерів

    &nbsp;Волонтерів, які здійснювали вивіз маріупольців в період евакуації, окупанти тримають у фільтраційних таборах&nbsp; - У Маріуполі виявлено другу «фільтраційну в’язницю»: рашисти там утримують волонтерів
     Волонтерів, які здійснювали вивіз маріупольців в період евакуації, окупанти тримають у фільтраційних таборах 
    фото з відкритих джерел

    У «фільтраційній в’язниці» перебуває 20 волонтерів

    У Маріуполі виявили другу «фільтраційну в'язницю», в якій у тому числі перебувають понад 20 волонтерів, які допомагали вивозити українців із окупованого міста. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

    «Раніше ми повідомляли про першу фільтраційну тюрму в с. Оленівка на базі колишньої Єнакієвської колонії суворого режиму №52. Саме тут утримуються колишні правоохоронці, проукраїнські активісти та журналісти. Тепер стало відомо про другу фільтраційну тюрму на базі колишній Волноваської виправної колонії № 120», – написав Андрющенко.

    Радник мера зазначив, що судячи з інформації, саме тут утримуються «неблагонадійні» до винесення вироку або проходження фільтрації. Тих, хто просто виявився підозрілим. Саме тут утримуються понад 20 волонтерів, що здійснювали вивіз маріупольців в період евакуації.

    «Тобто фільтраційних концтаборів в Оленівці два, а не один», – додав Андрющенко.

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники відправляють жителів Маріуполя, які не пройшли фільтрацію, на територію Донецької області. Там утримують усіх рідних військових, колишніх правоохоронців, активістів, журналістів та «підозрілих» людей. Кому пощастило, по закінченню 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Маріуполі виявлено другу «фільтраційну в’язницю»: рашисти там утримують волонтерів