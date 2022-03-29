Маріупольська замість Московської: у Миколаєві з'явилася нова вулиця

Вулиці Московської у Миколаєві більше не буде

Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич прийняв рішення про перейменування вулиці Московської на Маріупольську. Про це повідомляє радник міського голови Іван Смиренський.

«А ми свою історію пишемо вже сьогодні – вулиці Московської у Миколаєві більше не буде, її перейменують в Маріупольську!» – написав Смиренський.

Радник Сєнкевича упевнений, що оновлена вулиця стане окрасою вільного Миколаєва. Натомість квітучий Маріуполь, за його словами, буде «справжньою гордістю незалежної України».

Маріупольська вулиця розташована в історичній частині Миколаєва. Там знаходиться низка пам'яток архітектури та обласний Держархів.

Як відомо, сьогодні рашисти обстріляли палац дитячої творчості у Миколаєві.

Також 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталася руйнація центральної частини будівлі без подальшого горіння. Внаслідок обстрілу постраждало 22 особи. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих.

Нагадаємо, що у заблокованому Маріуполі загинув чемпіон України з водного поло.

Крім того окупанти підтвердили: вони знищили сотні мирних жителів у Маріупольському театрі.



