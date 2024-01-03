Масований обстріл 29 грудня: рятувальники підбили підсумки після розбирання завалів

Внаслідок атаки в Україні було уражено 18 населених пунктів у 10 областях

У Києві 3 січня завершились останні аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки окупантів по Україні 29 грудня. Про це інформує ДСНС.

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«Сьогодні завершено аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі столиці, що тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій. У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні», – розповіли рятувальники.

У цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було уражено 18 населених пунктів у 10 областях. Постраждали загалом 170 людей, із яких загинуло 53 людини. Врятувати вдалося 22 людини.

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На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області.