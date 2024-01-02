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Масована атака РФ: Зеленський повідомив, скільки українців загинуло

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масована атака РФ: Зеленський повідомив, скільки українців загинуло
Зеленський наголосив, що держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить
фото: скріншот

Від 31 грудня російські окупанти застосували вже близько 170 «шахедів» і десятки ракет різних типів

В Україні наразі триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби. На цей час відомо про 92 поранених. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким», – повідомив глава держави.

Також Зеленський уточнив, що від 31 грудня російські окупанти застосували вже близько 170 «шахедів» і десятки ракет різних типів. «Уже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 «шахедів» і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не «петріоти» та інші захисні системи», – написав президент.

Цьогоріч продовжимо роботу з усіма у світі, хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне. Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

Також відомо, що сили протиповітряної оборони збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток «Кинджалів» під час ранкової атаки РФ на Київ. 

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Теги: обстріл Володимир Зеленський ракета

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