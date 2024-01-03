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Внаслідок ракетного удару по Києву загинули відома спортсменка та її матір

Надія Карбунар
glavcom.ua
Внаслідок ракетного удару по Києву загинули відома спортсменка та її матір
Вікторія Котлярова виступала на позиції півзахисниці
фото з відкритих джерел

Через три тижні спортсменці мало б виповнитися 28 років

Колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл) стала жертвою обстрілу російськими ракетами по Києву 29 грудня. Про це йдеться на сторінці Жіночого футболу України УАФ у Facebook.

Разом з 27-річною Вікторією Котляровою загинула також і її мати Людмила. Обидві жінки опинилися під завалами.

«29-го грудня у столиці внаслідок ворожого обстрілу рашистів разом із матір'ю Людмилою загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл). Вікторія виступала за «Спартак» (Чернігів), «Атекс» (Київ) та «Ятрань» (Умань). Їй було 27... Вічна пам'ять...», – сказано у повідомленні.

Через три тижні спортсменці мало б виповнитися 28 років. Вона виступала на позиції півзахисниці. До переходу у професійний футбол Котлярова (до заміжжя – Чорновіл) була у збірній Київського університету імені Бориса Грінченка.

Як повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій, у Шевченківському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів 23 людини, які загинули під час ракетної атаки росіян 29 грудня. Тільки 8 осіб вдалося врятувати.

Нагадаємо, на Київщині продовжується ліквідація наслідків ракетної атаки.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.

Теги: Facebook Чернігів рятувальники Умань

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