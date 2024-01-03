Внаслідок ракетного удару по Києву загинули відома спортсменка та її матір

Через три тижні спортсменці мало б виповнитися 28 років

Колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл) стала жертвою обстрілу російськими ракетами по Києву 29 грудня. Про це йдеться на сторінці Жіночого футболу України УАФ у Facebook.

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Разом з 27-річною Вікторією Котляровою загинула також і її мати Людмила. Обидві жінки опинилися під завалами.

«29-го грудня у столиці внаслідок ворожого обстрілу рашистів разом із матір'ю Людмилою загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл). Вікторія виступала за «Спартак» (Чернігів), «Атекс» (Київ) та «Ятрань» (Умань). Їй було 27... Вічна пам'ять...», – сказано у повідомленні.

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Через три тижні спортсменці мало б виповнитися 28 років. Вона виступала на позиції півзахисниці. До переходу у професійний футбол Котлярова (до заміжжя – Чорновіл) була у збірній Київського університету імені Бориса Грінченка.

Як повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій, у Шевченківському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів 23 людини, які загинули під час ракетної атаки росіян 29 грудня. Тільки 8 осіб вдалося врятувати.

Нагадаємо, на Київщині продовжується ліквідація наслідків ракетної атаки.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.