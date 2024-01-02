Ракетна атака на Київщину: коли відновиться електропостачання

Протягом 17-19 години сьогодні має відновитися електропостачання у всіх жителів Київщини

Вранці через ворожі удари зазнали пошкодження лінії середньої та високої напруги

Увечері 2 січня мешканцям Київської області планують повністю відновити електропостачання. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в ефірі телеканалу «Київ24».

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Очільник компанії розповів, що деякі населені пункти Київської області досі залишаються без світла внаслідок сьогоднішнього обстрілу РФ.

«Протягом 17-19 години сьогодні з'явиться світло у всіх жителів Київської області», – запевнив Коваленко.

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Він підкреслив, що так швидко відновити електропостачання вдасться через роботу протиповітряної оборони, оскільки наслідків влучань, які неможливо обійти чи відновити, не було.

За даними гендиректора Yasno, вранці були пошкодження ліній середньої та високої напруги. На їхнє відновлення потрібен час, але є можливість зробити підключення по резервних лініях.

Нагадаємо, що після ракетної атаки РФ у Києві планових відключень електроенергії не передбачається.

Як відомо, зранку 2 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, у Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.