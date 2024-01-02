Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу РФ (фото)

На місцях вчинення воєнних злочинів працюють поліцейські та працівники ДСНС

За попередніми даними, внаслідок ранкової атаки РФ, постраждали майже всі райони Київської області. Про це повідомляє преслужба поліції Київської області.

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«Станом на 11.00, у населених пунктах зафіксовані пошкодження – 16 приватних будинків, п'ятьох багатоквартирних, 75 транспортних засобів. Крім того, пожежа сталася в недобудованій церкві, зазнали руйнувань декілька підприємств та складських приміщень.

На жаль, дві людини загинули, ще 16 отримали тілесні ушкодження. Наразі 11 потерпілих проходять медичне обстеження», – йдеться у повідомленні.

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На місцях вчинення воєнних злочинів працюють поліцейські та працівники ДСНС. Всі наслідки обстрілів фіксуються миттєво.

Також поліція Київщини закликає:

якщо ви помітили підозрілих осіб, або об’єкти, негайно звертайтесь до поліції. Ваша інформація буде перевірена та оперативно скерована до відповідних служб, або силових стрте уктур.

Не нехтуйте сигналами тривоги та негайно прямуйте в найближче укриття! Зберігайте спокій, будьте пильні, бережіть себе та своїх близьких!

Відомо, що сили ППО збили понад 60 крилатих ракет та десяток «Кинджалів» під час ранкової атаки росіян на Київ.