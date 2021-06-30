У Києві горіла багатоповерхівка

Загорання виникло на балконі квартири на восьмому поверсі

У середу, 30 червня, сталась пожежа в будинку на вул. Василя Стуса, 9 у Святошинському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 10:45, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 9 Державної пожежно-рятувальної частини.

Бійці встановили, що загоряння виникло на балконі однієї із квартир на восьмому поверсі 10-поверхового житлового будинку.

Об 11:07 загоряння було локалізовано на площі 3 кв. м та об 11:16 ліквідовано.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причину загоряння встановлюватиме слідство.

Як повідомлялося, минулого тижня у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.

24 червня сталась пожежа у будинку на вул. Липинського, 10 у Шевченківському районі столиці.

21 червня у п’ятиповерховому житловому будинку в Білогородці у квартирі на третьому поверсі стався вибух з послідуючим горінням. Пожежа розповсюдилась на четвертий і п’ятий поверхи, а також покрівлю.

На місці пожежі виявили загиблу особу чоловічої статі.

22 червня поліція повідомила, що причиною вибуху у багатоповерхівці в Білогородці, що під Києвом, була спроба приховати вбивство.