На Київщині пролунали вибухи
Перебувайте в укриттях і не нехтуйте сигналом тривоги
Під ранок 28 липня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть про декілька вибухів.
Повідомляється, що пролунало понад три вибухи, після чого піднявся дим.
Також пишуть про успішні збиття нашими силами ППО в небі над Київщиною. Четвертий вибух — наслідок їх роботи.
Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.
Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у всіх областях України.
Нагадаємо, о 3.45 на всі території України лунали сирени, оголошена всеукраїнська повітряна тривога.
А вже через 45 хвилин з'явилися повідомленні про потужні вибухи у Миколаєві.
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