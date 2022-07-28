На Київщині пролунали вибухи

Внаслідок одного з прильотів виникла пожежа

Перебувайте в укриттях і не нехтуйте сигналом тривоги

Під ранок 28 липня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть про декілька вибухів.

Повідомляється, що пролунало понад три вибухи, після чого піднявся дим.

Також пишуть про успішні збиття нашими силами ППО в небі над Київщиною. Четвертий вибух — наслідок їх роботи.

Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.

Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у всіх областях України.

Нагадаємо, о 3.45 на всі території України лунали сирени, оголошена всеукраїнська повітряна тривога.

А вже через 45 хвилин з'явилися повідомленні про потужні вибухи у Миколаєві.