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На Київщині пролунали вибухи

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 05:04 glavcom.ua
На Київщині пролунали вибухи
Внаслідок одного з прильотів виникла пожежа
фото: Киевский движ/Telegram

Перебувайте в укриттях і не нехтуйте сигналом тривоги

Під ранок 28 липня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть про декілька вибухів.

Повідомляється, що пролунало понад три вибухи, після чого піднявся дим.

Також пишуть про успішні збиття нашими силами ППО в небі над Київщиною. Четвертий вибух — наслідок їх роботи.

Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.

Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у всіх областях України.

Нагадаємо, о 3.45 на всі території України лунали сирени, оголошена всеукраїнська повітряна тривога.

А вже через 45 хвилин з'явилися повідомленні про потужні вибухи у Миколаєві.

 

Теги: Київщина вибух війна ракета

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