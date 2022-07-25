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    Події в Україні

    Ворог обстріляв Чернігівщину з «Градів»

    Окупанти б&rsquo;ють із території РФ - Ворог обстріляв Чернігівщину з «Градів»
    Окупанти б’ють із території РФ
    фото з відкритих джерел

    Надвечір вороги завдали удару по прикордонню

    Сьогодні, 25 липня, біля 19.00 росіяни обстріляли із «Градів» територію біля села Михальчина Слобода (Новгород-Сіверська громада). Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

    За його словами, нарахували 12 вибухів-«приходів».

    «Інформація про втрати серед населення та руйнування уточнюється», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, днями прикордонники на Чернігівщині виявили схрон російської зброї (фото). Знахідку передали українським захисникам.

    Раніше противник атакував Чернігівщину з артилерії.

    Тим часом Чернігівщина та Житомирщина оговтуються від російської агресії: які об'єкти відновлено. Звільнені від російських окупантів регіони відбудовують зруйновану війною інфраструктуру.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина громада Україна населення окупація #stoprussia
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    Ворог обстріляв Чернігівщину з «Градів»