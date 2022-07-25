Ворог обстріляв Чернігівщину з «Градів»

Надвечір вороги завдали удару по прикордонню

Сьогодні, 25 липня, біля 19.00 росіяни обстріляли із «Градів» територію біля села Михальчина Слобода (Новгород-Сіверська громада). Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, нарахували 12 вибухів-«приходів».

«Інформація про втрати серед населення та руйнування уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями прикордонники на Чернігівщині виявили схрон російської зброї (фото). Знахідку передали українським захисникам.

Раніше противник атакував Чернігівщину з артилерії.

Тим часом Чернігівщина та Житомирщина оговтуються від російської агресії: які об'єкти відновлено. Звільнені від російських окупантів регіони відбудовують зруйновану війною інфраструктуру.

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