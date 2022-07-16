Окупанти зменшили «імпульс ударів» по Україні – британська розвідка

Раніше Росія робила передчасні та неправдиві заяви про успіх

Скорочення і вирівнювання лінії української оборони дозволило ЗСУ успішно відбивати російські атаки і сприяло «зменшенню імпульсу» загарбників. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка відзначає, що російські наступальні операції залишаються обмежені за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті.

«І це попри те, що російські війська зайшли на околиці Сіверська на початку тижня», – зазначається у повідомленні.

У Міноборони Британії вказують на те, що раніше Росія робила передчасні та неправдиві заяви про успіх. Ймовірно, це було принаймні частково спрямовано на демонстрацію успіху вітчизняній аудиторії та зміцнення морального духу військових.

«Українська оборона успішно відбивала російські атаки після того, як було віддано Лисичанськ, а лінію української оборони було скорочено та випрямлено. Це дозволило зосередити силу та вогонь проти зменшення російських атак і сприяло зменшенню імпульсу Росії», – йдеться в огляді.

Раніше британська розвідка назвала наступні цілі окупантів.

Також розвідка Британії зазначала, що за останні три дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська.