Мати загинула на очах власних дітей на азовському узбережжі Херсонщини



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Трагедія сталася в Херсонській області

На популярному курорті потонула вагітна жінка

Біля курортного села Генгорки на Арабатській стрілці в Азовському морі потонула вагітна жінка, тіло витягли з води її діти.

Про це повідомляє видання «Новий день».

Трагедія сталася в Херсонській області. Там 31-річна жінка пішла купатися в шторм. Вона захлинулася і потонула.

З моря жінку витягли власні діти, на чиїх очах мати і загинула. За словами очевидців, вона була вагітна.

У зв’язку з цим рятувальники вкотре закликають українців неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки та пам’ятати, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання;

вилазити на попереджувальні знаки, буї;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

купання дітей без супроводу дорослих.

Нагадаємо, у Херсонській області потонув правоохоронець, який кинувся рятувати підлітків, яких на надувних колах почало відносити в море. Співробітник поліції проводив вихідні разом з дружиною на морі.

Як повідомлялося. на Закарпатті потонув чотирирічний хлопчик, який допомагав мамі мити килим в озері.

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