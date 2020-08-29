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    Події в Україні

    Мати загинула на очах власних дітей на азовському узбережжі Херсонщини

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    Трагедія сталася в Херсонській області - Мати загинула на очах власних дітей на азовському узбережжі Херсонщини
    Трагедія сталася в Херсонській області

    На популярному курорті потонула вагітна жінка

    Біля курортного села Генгорки на Арабатській стрілці в Азовському морі потонула вагітна жінка, тіло витягли з води її діти.

    Про це повідомляє видання «Новий день».

    Трагедія сталася в Херсонській області. Там 31-річна жінка пішла купатися в шторм. Вона захлинулася і потонула.

    З моря жінку витягли власні діти, на чиїх очах мати і загинула. За словами очевидців, вона була вагітна.

    У зв’язку з цим рятувальники вкотре закликають українців неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки та пам’ятати, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

    • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання;
    • вилазити на попереджувальні знаки, буї;
    • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього;
    • купатися наодинці;
    • використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;
    • вживати спиртні напої до та під час купання;
    • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
    • купання дітей без супроводу дорослих.

    Нагадаємо, у Херсонській області потонув правоохоронець, який кинувся рятувати підлітків, яких на надувних колах почало відносити в море. Співробітник поліції проводив вихідні разом з дружиною на морі.

    Як повідомлялося. на Закарпатті потонув чотирирічний хлопчик, який допомагав мамі мити килим в озері.

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