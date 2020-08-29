Через лісову пожежу в Іспанії евакуювали понад дві сотні осіб



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Спекотна й вітряна погода суттєво ускладнюють процес гасіння пожежі Фото АР

За перше півріччя в Іспанії було зареєстровано 3607 пожеж

Через лісову пожежу на південному заході Іспанії були евакуйовані 250 місцевих жителів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

Зазначається, що пожежа площею 1000 га вирує у провінції Хуелва. Наразі їй протистоять більше сотні пожежників та 19 літаків й гелікоптерів.

«Надвечір четверга 180 людей було евакуйовано із сіл Куєва де ля Мора та Монте Бланко, а в п’ятницю ще 70 жителів селища Ель Вілар були змушені покинути свої домівки», – йдеться у матеріалі.

За словами місцевого делегата іспанського уряду Белли Верано, пожежа спалахнула через автомобіль, однак «іскра могла виникнути будь-звідки».

Вона додала, що спекотна й вітряна погода суттєво ускладнюють процес гасіння пожежі.

Температура у регіоні в четвер досягла 38 градусів за шкалою Цельсія, однак в п’ятницю знизилася до 34-35 градусів.

За інформацією міністерства екологічних змін та демографічних викликів Іспанії, за перше півріччя у країні було зареєстровано 3607 пожеж, що на 40% менше за середньорічні показники.

Нагадаємо, у Греції через лісові пожежі евакуювали п’ять населених пунктів.