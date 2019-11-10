У Міністерстві у справах ветеранів відреагували на затримання Ігоря Мазура



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Один з лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур (позивний «Тополя»)

Наймерзенніше, що країна агресор не гребує нічим, аби дискредитувати Україну та її солдатів

Так прокоментували у Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб ситуацію з затриманням у Польщі за запитом РФ Ігоря Мазура

Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.

У міністерстві заявили, що готові надати будь-яку допомогу в переговорах із польською стороною в ситуації з Ігорем Мазуром «Тополею», якого затримали при перетині Польського кордону на КПП Дорогуськ-Ягодин та надати всю необхідну підтримку його родині.

«Керівництво Мінветеранів переконано, що кремлівські КГБешники таким чином просто виконують свою роботу, щодо утискання українських патріотів, і це лише один з різновидів гібридної війни, яку Росія веде проти нас.

Усвідомлюючи марність будь-яких переговорів з нашим ворогом-Росією, закликаємо міжнародну організацію Інтерпол не ставати тим інструментом, яким Кремль намагається застосувати проти наших захисників.

Наймерзенніше, що країна агресор не гребує нічим, аби дискредитувати Україну та її солдатів в очах міжнародної спільноти, зокрема і міжнародною правоохоронною практикою. Ми категорично проти видачі нашого ветерана Ігоря Мазура російській стороні!», – йдеться у заяві міністерства.

Відомство готове надати підтримку сім’ї Ігоря Мазура, а також правозахисникам, які опікуватимуться цією справою.

Зазначимо, що раніше віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

За словами віцеспікерки, польські правоохоронці затримали «особу, яка фігурує в реєстрі», для з’ясування ситуації.

«Я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою. Польська влада та суди ретельно розслідуватимуть цю справу, а я, зі свого боку, допомагаю і гарантую невинність Ігоря Мазура щодо російських звинувачень», – додала Ґошєвська.

Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана.

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