Мер Дніпра: Наші водії зі сміттєвозів перейшли на танки

У Дніпрі частина сміттєвозів залишилася без водіїв, бо ті попросилися на війну

Чи відчувають комунальні служби брак кадрів під час війни?

У Дніпрі немає серйозних проблем із роботою комунальних служб та інших суспільно важливих структур. Про це міський голова Борис Філатов заявив у інтерв’ю «Главкому».

Зокрема, за словами Філатова, до Дніпра навіть приїхали поліцейські з інших регіонів країни.

Втім, зізнався міський голова, у Дніпрі виникла проблема із водіями комунального транспорту. «Не тому, що вони кудись виїхали. Тридцять водіїв просто прийшли та кажуть – ми в армію йдемо, бо маємо досвід військової служби і вміємо керувати танками», – пояснив Філатов.

Мер зазначив,що у цих працівників була «бронь» від мобілізації, оскільки вони є працівникам критичної інфраструктури, але вони пересіли зі сміттєвозів на танки. «Ми ж не можемо їм цього заборонити: розуміємо, що там вони важливіші, ніж тут», – підтримав рішення працівників Філатов.

Попри такі випадки, жодної критичної ситуації у Дніпрі міський голова не бачить. Працівники усіх комунальних служб працюють, оскільки, зазначив Борис Філатов, їх тримає на роботі ще і «бронь» від військкоматів: «Якщо вони звільняться, то підуть під мобілізацію».

Філатов зазначив, що він і сам «під бронею», таких у мерії Дніпра близько 50 осіб.

Нагадаємо, мер Дніпра розказав також, як місцеві бізнесмени допомагають владі під час війни.