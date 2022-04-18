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    Події в Україні

    Мер Дніпра: Наші водії зі сміттєвозів перейшли на танки

    У Дніпрі частина сміттєвозів залишилася без водіїв, бо ті попросилися на війну - Мер Дніпра: Наші водії зі сміттєвозів перейшли на танки
    У Дніпрі частина сміттєвозів залишилася без водіїв, бо ті попросилися на війну
    фото: Дніпрорада

    Чи відчувають комунальні служби брак кадрів під час війни?

    У Дніпрі немає серйозних проблем із роботою комунальних служб та інших суспільно важливих структур. Про це міський голова Борис Філатов заявив у інтерв’ю «Главкому».

    Зокрема, за словами Філатова, до Дніпра навіть приїхали поліцейські з інших регіонів країни.

    Втім, зізнався міський голова, у Дніпрі виникла проблема із водіями комунального транспорту. «Не тому, що вони кудись виїхали. Тридцять водіїв просто прийшли та кажуть – ми в армію йдемо, бо маємо досвід військової служби і вміємо керувати танками», – пояснив Філатов.

    Мер зазначив,що у цих працівників була «бронь» від мобілізації, оскільки вони є працівникам критичної інфраструктури, але вони пересіли зі сміттєвозів на танки. «Ми ж не можемо їм цього заборонити: розуміємо, що там вони важливіші, ніж тут», – підтримав рішення працівників Філатов.

    Попри такі випадки, жодної критичної ситуації у Дніпрі міський голова не бачить. Працівники усіх комунальних служб працюють, оскільки, зазначив Борис Філатов, їх тримає на роботі ще і «бронь» від військкоматів: «Якщо вони звільняться, то підуть під мобілізацію».

    Філатов зазначив, що він і сам «під бронею», таких у мерії Дніпра близько 50 осіб.

    Нагадаємо, мер Дніпра розказав також, як місцеві бізнесмени допомагають владі під час війни.

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    Теги: Борис Філатов війна Дніпро Україна
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    Мер Дніпра: Наші водії зі сміттєвозів перейшли на танки