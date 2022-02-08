Мер Дніпра Філатов в соцмережі назвав ексглаву ОДА Бондаренка «брехлом і нікчемою» (фото)

Бондаренко обійняв посаду голови Дніпропетровської ОДА у вересні 2019 року та був звільнений у грудні 2020-го

Навіть звільнення з посади за погану роботу не заважає колишньому очільнику Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександру Бондаренку хвалитися у Facebook інфраструктурними успіхами області. Але користувачі соцмережі нагадали колишньому чиновнику про провалені проєкти та інші «успіхи» на посаді.

Докладніше про це у Facebook розповів журналіст Денис Казанський.

«Колишній голова Дніпровської ОДА з гордістю повідомляє про ремонт спорткомплексу «Дніпровець», ніби це його заслуга. В реальності до 2021 року, поки цей пан був на своїй посаді, було виконано близько 1% робіт (на першому фото видно стан об'єкту весною 2021). За півроку після його звільнення – 99%», – пише журналіст, коментуючи недавній допис Бондаренка.

За словами Казанського, таку ситуацію можна назвати «майстер-класом, як виглядати у Facebook ефективним менеджером».

Перед цим Бондаренко встиг прославитись також іншими ініціативами. Наприклад, у свій звіт за 2021 рік посадовець додав фото зупинок громадського транспорту, які з'явилися в області завдяки програмі «Безпечна зупинка».

У відповідь на це коментатори під дописом Казанського пригадали і про інші помилки Бондаренка на посаді, такі як провальна реконструкція центра Павлограда або перерізання «стрічок» в школах, де ще не завершили ремонт.

Долучився до обговорення результатів роботи колишнього очільника Дніпропетровської ОДА і чинний мер Дніпра Борис Філатов. Він назвав Бондаренка «брехлом і нікчемою».

Нагадаємо, Олександр Бондаренко обійняв посаду голови Дніпропетровської ОДА у вересні 2019 року та був звільнений у грудні 2020 року. За час на посаді він встиг отримати славу одного з винуватців невиконання «Великого будівництва» в Дніпропетровській області.