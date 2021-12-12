Мер Харкова пояснив, чому вперто порушує закон і говорить російською

Терехов запевнив, що не переходить на українську через харків'ян

Ігор Терехов спромігся сказати українською лише кілька слів

Міський голова Харкова, соратник Геннадія Кернеса Ігор Терехов пояснив, чому і досі розмовляє російською, хоча закон про мову («Про забезпечення функціонування української мови як державної», – ред.) вимагає, аби держслужбовці послуговувалися українською. Про це він розповів у програмі «Світське життя».

«Я розмовляю українською мовою, повільно розмовляю…», – почав Терехов, але одразу після цих слів перейшов на звичну для себе російську.

Очільник Харкова пояснив свою позицію так: «Але знаєте, в чому справа? Я можу вам розказати. Сьогодні 85% населення міста Харкова говорять російською».

На зауваження Катерини Осадчої, що харків’яни могли би переходити на українську, беручи приклад зі свого мера, Терехов коротко відповів: «У свій час».

Раніше у громадській організації «Опора» з’ясували, що у ході виборів мера Харкова Ігор Терехов витратив на фінансування кампанії більше, ніж решта кандидатів разом взяті.

Нагадаємо, Харківська міська територіальна виборча комісія проголосувала за реєстрацію Ігоря Терехова міським головою.

До того депутати Харківської міської ради підтримали звільнення Ігоря Терехова з посади секретаря мерії.

1 листопада Харківська міська ТВК оголосила підсумковий протокол голосування, згідно з яким на виборах мера Харкова переміг секретар міськради Ігор Терехов.



