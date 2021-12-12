У Луцьку підліток на батьковій автівці летів у натовп, є травмовані (фото, відео)

Під час руху хлопець знімав відео, яке хотів викласти у соцмережі

У Луцьку біля торгового центру авто влетіло у натовп людей, які переходили дорогу на пішохідному переході. Аварія трапилася в обід 12 грудня, повідомляє «Суспільне».

«Авто втікаючи від патрульних в'їхало в пішоходів, за передньою інформацією четверо людей травмувалися, – розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. – В машині на момент аварії перебувало троє людей. Вони втікали з місця події. Усіх вдалось наздогнати».

«Летів на шаленій швидкості, на зелене світло, просто не реагував на людей. На пішохідному дуже багато людей було. Я якраз встигла дійти до розділової смуги і переді мною просто люди розлетілися», – розповіла «Суспільному» очевидиця Ірина.

«Жіночка з дитиною була переді мною. Він їхав і всіх зніс просто перед моїми очима. Він далі почав тікати, там далі його машини затисли. Ось номера його лежать, машина зеленого кольору. Він людей аж туди протягнув, вони летіли в повітрі», – каже один очевидець аварії Олександр.

Тим часом телеканал «Конкурент TV» повідомляє, що за кермом авто, яке збило людей на пішохідному переході в Луцьку, перебував 16-річний хлопець.

Він взяв автомобіль у батька, аби покататися разом із двома друзями. Під час руху підліток знімав відео, яке хотів викласти у соцмережі. Не побачивши червоний сигнал світлофору, він в'їхав у людей, які переходили дорогу.

У результаті зіткнення постраждали 4 людей. Серед них – дитина.

У центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що одну жінку доправили у важкому стані у Волинську обласну клінічну лікарню.

Наразі і водія, і пасажирів затримали.

Раніше на Закарпатті мікроавтобус врізався у віз з людьми. Дві особи померли на місці, а кількою людей з травмами доправили до лікарні.

Як відомо, у Чернігові Новозаводський районний суд відправив під варту водія вантажівки, який за версією правоохоронців, спричинив смертельну ДТП у Чернігівській області, внаслідок якої загинуло 13 осіб.



