Холод та голод можуть забрати життя мільйона афганських дітей – ООН

Країна перебуває у глибокій кризі, від якої найбільше страждають діти

Після захоплення влади «Талібаном» Афганістан зіштовхнувся із гуманітарною кризою, зокрема, браком продовольства

В Афганістані 8,7 млн людей наближаються до голоду. Про це із посиланням на аналіз ООН повідомляє The New York Times.

Після майже чотирьох місяців правління «Талібану», який захопив владу в країні, Афганістан зіткнувся із численними гуманітарними кризами, серед яких – гостра нестача продовольства. Вже цієї зими продовольча криза може вбити мільйон афганських дітей.

Згідно з попередніми оцінками, 22,8 млн осіб – більше половини населення країни – зіштовхнуться із потенційно небезпечною для життя відсутністю продуктів.

Як зазначає видання, криза частково спровокована економічним колапсом після захоплення влади талібами, оскільки санкції США проти групи бойовиків ізолювали країну та ускладнили доставку допомоги міжнародним організаціям.

Як повідомлялося раніше, Світовий банк заявив, що країни-донори схвалили передачу $280 млн із замороженого цільового фонду двом гуманітарним агенціям, щоб допомогти Афганістану подолати гуманітарну кризу.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кілька європейських країн, у тому числі Франція, працюють над відкриттям спільного дипломатичного представництва в Афганістані.

За його словами, для цього необхідно залагодити ряд питань із безпекою.

Нагадаємо, раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

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