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  4. Мер Херсона Колихаєв досі у полоні. Про його долю нічого не відомо
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    Події в Україні

    Мер Херсона Колихаєв досі у полоні. Про його долю нічого не відомо

    Окупанти викрали голову міськради 28 червня

    Сьогодні минає сьомий день як окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Про його долю наразі нічого не відомо, повідомила радниця міського голови Галина Ляшевська.

    «Сьогодні рівно 7 днів, як ми нічого не знаємо про долю @TAG, який вранці 28 червня був в наручниках у автобусі Z. Вже сім днів ми не отримуємо інформації про його місцеперебування, стан здоров'я та прогнози звільнення», – написала Ляшевська.

    Радниця голови міськради також уточнила, що його команда продовжує виконувати роботу.

    «Ми дуже хвилюємося за нього, але навіть з катастрофою продовжуємо робити свою роботу. Бо ми точно знаємо – перше, що зробить наш мер, коли його звільнять з полону, буде питання: «Ну... покажи мені, що ти зробив до того, як я пішов», – зазначила Ляшевська.

    Нагадаємо, російські окупанти забрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Про це «Главкому» повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. Лагута зазначив, що росіяни затримали Колихаєва приблизно об 11 годині 28 червня. Наразі невідомо, де перебуває мер Херсона.

    Відомо, що Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Геннадій Лагута розкритикував Ігоря Колихаєва за те, що той не покинув окуповане росіянами місто.

    Нагадаємо, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».

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    Теги: росія окупанти війна мер Україна Херсон окупація Ігор Колихаєв звільнення #stoprussia Геннадій Лагута
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    Мер Херсона Колихаєв досі у полоні. Про його долю нічого не відомо