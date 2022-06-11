Без зв’язку, роботи та з постійними вибухами. Як живе окупований Херсон

Мер розповів про життя в «тихому Херсоні»

Мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні». Про це він написав у Facebook.

«Щодня чути вибухи, іноді в будинках, розташованих у межах міста, тремтять вікна та двері, а в передмістях вибуховою хвилею виносить шибки», – каже мер.

У Херсоні вже більше тижня немає жодного українського мобільного зв'язку, нема інтернету від українських провайдерів. «Фірми, яким вдалося залишитися на плаву, вже підключені до кримського інтернету, а він блокує українські сайти, фейсбук, соціальні мережі тощо. Тобто, якщо ми раніше українські новини дивилися в інтернеті, то сьогодні і ця можливість зникла для масового глядача. Невеликий відсоток користувачів заходить на українські сайти через VPN, але переважна більшість херсонців залишається без зв'язку», – повідомив Колихаєв.

На вулицях Херсона багато російської військової техніки та машин з маркуванням літерою Z.

Дуже багато продукції російського виробництва, але люди скаржаться на її низьку якість. Багато хто змушений стояти в чергах на отримання російської гуманітарки та соціальної допомоги, бо українська підтримка для мешканців Херсона поки що недоступна.

«Вміст телефонів постійно потрібно контролювати, тому що якщо на блокпостах виявлять «неугодний» український контент, буде багато питань та неприємностей. Безпечних зелених коридорів на в'їзд та виїзд немає з першого дня війни», – розповів Колихаєв.

Наразі в місті закриті кафе та літні майданчики. Тисячі людей втратили роботу та джерело доходу. «Але чого у херсонців ще вистачає – так це віри в те, що все повернеться на круги своя, і ми повернемо наше місто до нормального життя», – зазначив мер.

Він закликав «деяких коментаторів про життя в Херсоні»: «Не дезінформуйте людей своїми фантазіями. Для того, щоб знати, що відбувається у Херсоні, потрібно в ньому жити та проходити весь шлях окупованого міста разом із його містянами».

Раніше стало відомо, що Кремль знайшов причину не проводити «референдуми» на Донбасі і Херсонщині.

До слова, рашисти вибовкали, коли збираються приєднати Донбас і Херсонщину до Росії.

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