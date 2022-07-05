Аналізи на глисти та віруси: оточення Путіна постійно контролює стан здоров’я

В ізоляції регулярно сидять пілоти, стюардеси і медики

Перед парадом на 9 травня близько 400 осіб, серед яких ветерани, два тижні перебували на карантині в Московських готелях для того, щоб потиснути руку або просто наблизитися до російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Російська служба BBC.

Зокрема учасники параду відбували карантин у двох готелях у центрі Москви – п'ятизірковому «Золотому кільці» та чотиризірковому «Президент-готелі». Я

Як повідомляє видання, оточення російського диктатора Володимира Путіна вже майже два роки перебуває на карантині і перед кожною зустріччю з ним йде не двотижневу ізоляцію і здає аналізи на: грип, стафілокок та глисти.

За повідомленням BBC, попри чотири дози вакцини від коронавірусу, ослаблення пандемії та політичні події карантин для тих, хто контактує з Путіним не скасували.

В ізоляції регулярно сидять пілоти, стюардеси і медики. Екіпажі російських урядових літаків з червня 2021 року щомісяця здавали до 2 000 термінових ПЛР-тестів і до 600 тестів на антитіла.

Для доступу в «чисту зону» сотні людей чотири рази здають ПЛР-тести й двічі перевіряють антитіла до коронавірусу. Якщо у людини не виявлялися антитіла, які свідчать про те, що вона хворіє, то вона після 14 днів ізоляції отримувала допуск «у чисту зону» для зустрічі з Путіним. Крім того, у них беруть і додаткові аналізи на грип, стафілокок і глисти.

Як зазначає Бі-Бі-Сі, після того, як Путін розпочав війну в Україні, він почав частіше переїжджати з резиденції до резиденції. Тому весь персонал та інше оточення президента, продовжують сидіти на карантині, однак тепер у різних точках Росії.

За відкритими даними, Кремль витратив на тести та аналізи для пропуску в «чисту зону» близько 1,5 млрд рублів (понад 270 млн доларів) і не менше 1,7 млрд рублів обсерватори отримали у вигляді субсидій.

Ізраїльський анестезіолог Михайло Фремдерман, який до 2014 року працював у Росії, зазначив, що це безпрецедентні заходи. Однак з них неможливо зробити висновок про те, чи є у Путіна проблеми зі здоров’ям, бо це радше перестраховка або «зоряна хвороба».

Завідувач відділення анестезіології та реанімації в американській клініці Tufts Medical Center Костянтин Балонов вважає, що подібні карантинні заходи так само ірраціональні, як і патологічна ненависть Путіна до «непокірної» Україна і російських опозиціонерів. На його думку, медики у Кремлі бояться можливих репресій і тому перестраховуються.

Згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.Нагадаємо, днями Путін не дозволив своїм слугам зняти ковідні маски.

Володимир Путін після початку пандемії коронавірусу намагається якомога сильніше дистанціюватися навіть від найближчого оточення. Так, навіть з міністрами Лавровим і Шойгу хазяїн Кремля зустрічався за довжелезним столом, відстань між президентом Росії та членами уряду складала кілька метрів.

Так само відсунувся Путін і від президента Франції Емманюеля Макрона, який прилітав до Росії у лютому.

На Каспійському саміті у Ашгабаті, куди прилетів Володимир Путін 29 червня, учасники заходу були розміщені за путінським принципом – на максимальній віддаленості один від одного.