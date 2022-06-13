Мер Херсона пояснив, чому досі перебуває в окупованому місті

Колихаєв відреагував на скандальні звинувачення голови ОВА Лагути, які прозвучали в інтерв'ю «Главкому»

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв відреагував на скандальні звинувачення голови ОВА Геннадія Лагути, які прозвучали в інтерв’ю «Главкому». Колихаєв заявив, що вірний присязі й тому не залишив місто.

«Все, що я робив і роблю – результат моєї присяги своєму місту, яку дав 27 листопада 2021 року. І судді мені та моїм вчинкам лише городяни... Не питайте у мене про губернатора та його сьогоднішні висловлювання про мене. У кожного своє сумління та глибина пам'яті», – написав Колихаєв.

Міський голова також наголосив: те, що він, його профільні заступники, керівники департаментів, управлінь та комунальних підприємств перебувають у місті та на віддаленому доступі виконують свої функції, «є виконанням інструкцій для здійснення життєдіяльності міста Херсона, які нам надіслав голова ВЦА Лагута за своїм підписом ще 19 квітня, майже через 2 місяці після того, як місто було взято під контроль військами Росії».

«Навіть якби я й хотів сьогодні щось комусь довести, то не можу відверто говорити про те, про що всі мене запитують. Тому що, на відміну від тих, хто зображує своє служіння країні тільки з екрана телевізора, я перебуваю в місті, відповідаючи за його життєдіяльність і безпеку людей, що живуть у ньому. Хто розуміє це, не ставить безглуздих запитань і не пише провокаційних коментарів», – зазначив Колихаєв.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що міський голова мав залишити захоплений обласний центр, записавши звернення до населення і пояснивши городянам, щоб не панікували і намагалися залишити окуповані території. Сам Лагута залишив Херсон 25 лютого.

Нагадаємо, нещодавно мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області Збройні сили України ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

Також Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. Наразі до обласного центру залишається 15 км.

Президент Володимир Зеленський також поінформував, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Також, за його словами, є певні успіхи в Запорізькій області.

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута також розповів, де його застав початок війни, та чому стрімке вторгнення росіян не зустріло належного опору.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що російські окупанти переслідують громадян у нещодавно захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей. Головним критерієм, аби впасти у немилість загарбників, є відданість Україні.