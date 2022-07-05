НАТО розпочало ратифікацію членства Швеції та Фінляндії

Глави МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до Альянсу

Сьогодні, 5 липня глави МЗС Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто та Анн Лінде підписали протоколи про вступ до НАТО. Про це повідомляє AFP.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг оголосив про запуск процесу ратифікації членства обох країн.

«Сьогодні ми офіційно підпишемо протоколи про вступ, це дає початок процесу ратифікації», – оголосив Столтенберг на церемонії підписання документів.

Переговори щодо вступу до НАТО Швеція та Фінляндія завершили напередодні. Фінську делегацію очолювали міністр закордонних справ Пекка Хаавісто та міністр оборони Антті Кайкконен, шведську –міністр закордонних справ Анн Лінде та державний секретар з питань оборони Ян-Олоф Лінд

Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Путін також пообіцяв «дзеркальну відповідь» на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.