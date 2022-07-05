  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. НАТО розпочало ратифікацію членства Швеції та Фінляндії
рус
    Політика

    НАТО розпочало ратифікацію членства Швеції та Фінляндії

    Генсек Альянсу Єнс Столтенберг оголосив про запуск процесу ратифікації - НАТО розпочало ратифікацію членства Швеції та Фінляндії
    Генсек Альянсу Єнс Столтенберг оголосив про запуск процесу ратифікації
    фото: AFP News Agency

    Глави МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до Альянсу

    Сьогодні, 5 липня глави МЗС Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто та Анн Лінде підписали протоколи про вступ до НАТО. Про це повідомляє AFP.

    Генсек Альянсу Єнс Столтенберг оголосив про запуск процесу ратифікації членства обох країн.

    «Сьогодні ми офіційно підпишемо протоколи про вступ, це дає початок процесу ратифікації», – оголосив Столтенберг на церемонії підписання документів.

    Переговори щодо вступу до НАТО Швеція та Фінляндія завершили напередодні. Фінську делегацію очолювали міністр закордонних справ Пекка Хаавісто та міністр оборони Антті Кайкконен, шведську –міністр закордонних справ Анн Лінде та державний секретар з питань оборони Ян-Олоф Лінд

    Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

    Путін також пообіцяв «дзеркальну відповідь» на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

    Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.

    Читайте також: США захищатимуть Фінляндію та Швецію від Росії і без п’ятої статті НАТО

    Теги: Швеція МЗС росія окупанти міністр НАТО війна Фінляндія Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    НАТО розпочало ратифікацію членства Швеції та Фінляндії