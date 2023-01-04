У Києві поліція викрила «реабілітаційні центри», де силоміць утримували людей (фото)

У результаті обшуків у організаторів вилучили документи та печатки підприємств, банківські картки, гроші, чорнові записи, мобільні телефони та лікарські засоби

Серед методів «лікування» злочинці застосовували до потерпілих фізичну силу, психологічний вплив та медичні препарати сильної дії, які пригнічують свідомість

У Києві правоохоронці викрили злочинну мережу псевдореабілітаційних центрів, де незаконно силоміць утримували людей. Зловмисники діяли від імені громадських організацій під виглядом лікування нарко- та алкозалежності. Про це повідомили в поліції Києва.

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Серед методів «лікування» – фізична сила, психологічний вплив, а також медичні препарати сильної дії, які пригнічують свідомість. Така «реабілітація» коштувала від 10 до 15 тис. грн, а центри були розміщені в орендованих приватних будинках у столиці та області.

Організатори підшукували клієнтів через оголошення в Інтернеті, але насправді не надавали їм жодного лікування та силоміць утримували потерпілих проти їхньої волі. Від дій зловмисників постраждало 25 громадян.

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Учасниками злочинної групи виявилися чотири місцеві мешканці. Усім спільникам правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину за незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою. До того ж суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Фігурантам загрожує від п’яти до десяти років в'язниці.

Правоохоронці під час обшуків вилучили документи та печатки підприємств, банківські картки, гроші, чорнові записи, мобільні телефони та лікарські засоби.

Нагадаємо, у Тернополі поліція викрила ботоферму, через яку поширювалася російська пропаганда. Із фейкових акаунтів у соцмережах поширювали неправдиву інформацію та протиправний контент, зокрема й на веб-ресурсах, заборонених на території України.

До слова, на Львівщині затримано агента російських спецслужб. У зловмисника виявили мобільний телефон із листуванням із ворогом.