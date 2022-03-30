  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Мародери «військової комендатури «ЛНР» пограбували українського прокурора

    В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Мародери «військової комендатури «ЛНР» пограбували українського прокурора
    В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Злочинцям загрожує тюремний термін

    Луганська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами грабежу майна українського прокурора (ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу). Про це повідомляє пресслужба відомства.

    За даними досудового розслідування, протягом 15-25 березня 2022 року представники так званої «військової комендатури «ЛНР» проникли до житла прокурора Сватівської окружної прокуратури Луганської області та заволоділи майном, що знаходилося у приміщенні.

    Згідно з санкцією статті, за вчинене передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

    Наразі у кримінальних провадженнях вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб.

    Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», понад 330 кримінальних проваджень за фактом крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, зареєстровано Національною поліцією України.

    Читайте також: У Києві мародери помічають квартири, які залишились без господарів (відео)
    Теги: росія окупанти «ЛНР» війна тероризм Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мародери «військової комендатури «ЛНР» пограбували українського прокурора