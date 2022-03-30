Мародери «військової комендатури «ЛНР» пограбували українського прокурора

В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Злочинцям загрожує тюремний термін

Луганська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами грабежу майна українського прокурора (ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу). Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними досудового розслідування, протягом 15-25 березня 2022 року представники так званої «військової комендатури «ЛНР» проникли до житла прокурора Сватівської окружної прокуратури Луганської області та заволоділи майном, що знаходилося у приміщенні.

Згідно з санкцією статті, за вчинене передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Наразі у кримінальних провадженнях вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб.

Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», понад 330 кримінальних проваджень за фактом крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, зареєстровано Національною поліцією України.