Мережею шириться новий фейк про Залужного

Після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у соцмережах почали поширювати рекламу фейкових сайтів «Залужний2024». Ці сайти створені анонімами та ведуть на анонімні телеграмботи, які збирають інформацію від користувачів. Вони вимагають надіслати особисті дані, адресу або записатися у якісь організації. Про це повідомляє у Facebоok політичний діяч Антон Швець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я, звісно, не можу говорити від імені Залужного, але я гарантую, що це не його сайти. Думаю, що у випадку, якщо (або коли) колишній главком вирішить взяти участь у якихось виборах (до речі, яких?) він заявить про це особисто. З власних сторінок», – написав Антон Швець.

Він зауважив, що ці сайти створили росіяни, вони збирають дані українських громадян. Які потім будуть використовувати у розвідувальних або диверсійних справах, дискредитації. Зараз з використанням штучного інтелекту зробити діпфейк із Залужним, який віддає наказ передати його побратимам важливу інформацію, не так вже й складно, наголосив Швець. Він закликає громадян не вестись на провокації, а тим паче не поширювати сумнівну інформацію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Не реєструйтеся на таких сайтах, ви передаєте інформацію ворогу. Орієнтуйтеся тільки на офіційні сторінки (у Залужного щонайменше є офіційна телега, мабуть, і щось ще є)», – написав Антон Швець.

Він додав, що про будь-які свої дії, позиції, відношення і все таке інше Залужний скаже з власних сторінок, а не з анонімних сайтів. Все інше з високою ймовірністю російська провокація.

Також у своєму пості Швець звернувся до СБУ з проханням діяти, адже сайти вже працюють другу добу. І затягувати ситуацію не можна. Усі докази, скріншоти тощо він зголосився передати лише правоохоронним органам, щоб не поширювати фейк у мережу ще більше.

Раніше російські пропагандисти запускали фейк про те, що нібито головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі чуток про свою відставку «підбурює військових до державного перевороту».

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Нагадаємо, президент України провів зустріч з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Згодом президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України.

Пізніше стало відомо, що Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України.