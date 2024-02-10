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Мережею шириться новий фейк про Залужного

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мережею шириться новий фейк про Залужного
Росіянистворили фейкові сайти від імені Залужного
фото: Центр протидії дезінформації

Мережею шириться новий фейк про Залужного

Після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у соцмережах почали поширювати рекламу фейкових сайтів «Залужний2024». Ці сайти створені анонімами та ведуть на анонімні телеграмботи, які збирають інформацію від користувачів. Вони вимагають надіслати особисті дані, адресу або записатися у якісь організації. Про це повідомляє у Facebоok політичний діяч Антон Швець.

«Я, звісно, не можу говорити від імені Залужного, але я гарантую, що це не його сайти. Думаю, що у випадку, якщо (або коли) колишній главком вирішить взяти участь у якихось виборах (до речі, яких?) він заявить про це особисто. З власних сторінок», – написав Антон Швець.

Він зауважив, що ці сайти створили росіяни, вони збирають дані українських громадян. Які потім будуть використовувати у розвідувальних або диверсійних справах, дискредитації. Зараз з використанням штучного інтелекту зробити діпфейк із Залужним, який віддає наказ передати його побратимам важливу інформацію, не так вже й складно, наголосив Швець. Він закликає громадян не вестись на провокації, а тим паче не поширювати сумнівну інформацію.

«Не реєструйтеся на таких сайтах, ви передаєте інформацію ворогу. Орієнтуйтеся тільки на офіційні сторінки (у Залужного щонайменше є офіційна телега, мабуть, і щось ще є)», – написав Антон Швець.

Він додав, що про будь-які свої дії, позиції, відношення і все таке інше Залужний скаже з власних сторінок, а не з анонімних сайтів. Все інше з високою ймовірністю російська провокація.

Також у своєму пості Швець звернувся до СБУ з проханням діяти, адже сайти вже працюють другу добу. І затягувати ситуацію не можна. Усі докази, скріншоти тощо він зголосився передати лише правоохоронним органам, щоб не поширювати фейк у мережу ще більше.

Раніше російські пропагандисти запускали фейк про те, що нібито головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі чуток про свою відставку «підбурює військових до державного перевороту».

Нагадаємо, президент України провів зустріч з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Згодом президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України.

Пізніше стало відомо, що Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України.

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Теги: наказ Антон Швець провокація росіяни

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