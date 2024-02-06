Залужний змінив правила акредитації журналістів під час воєнного стану

Під час роботи у «червоній» зоні представники медіа зобов’язуються надати зібрані фото- та відеоматеріали на перевірку

Відтепер акредитованим представникам медіа дозволяється робота без супроводу в громадських місцях у «жовтій» зоні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наказом №51 від 3 лютого 2024 року затвердив зміни до наказу № 73 щодо правил акредитації журналістів під час дії воєнного стану. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони.

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Згідно зі змінами, відтепер акредитованим представникам медіа дозволяється робота без супроводу в громадських місцях у «жовтій» зоні, до якої є вільний доступ цивільного населення, у межах маршруту, погодженого командувачем (командиром) угруповання військ. Дозвіл можна отримати на підставі заяви акредитованого медійника, яку розглядатимуть впродовж трьох календарних днів з моменту її подання.

Робота ж окремих акредитованих представників медіа у «червоній» зоні може бути дозволена виключно у супроводі відповідних посадових осіб як виняток, «з метою об’єктивного інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються Російською Федерацією, за клопотанням Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних сил України головнокомандувачем Збройних сил України або відповідним командувачем (командиром) угруповання військ».

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Під час роботи у «червоній» зоні представники медіа зобов’язуються надати зібрані фото- та відеоматеріали на перевірку щодо наявності інформації з обмеженим доступом, а також погодити їх поширення та оприлюднення з відповідальною посадовою особою.

Окрім цього, з додатка №1 забрали пункт 1.10., у якому йшлося про негайне припинення роботи представника медіа на військовому об'єкті «у разі виникнення ситуації, яка може загрожувати його життю та здоров’ю...». Саме цей пункт командири військових формувань використовували як привід відмовляти журналістам у доступі до «червоної» зони.

Зауважимо, що в додатку №4 цього ж наказу зазначено, що Збройні сили України та інші складові сил оборони не несуть відповідальність «за безпеку, життя та здоров’я, забезпечення повернення, а також питання страхування життя, здоров’я та майна публічних осіб, до думки яких прислуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо)», тож за це особисто відповідає акредитований представник медіа.

Серед інших затверджених змін: акредитація журналістів здійснюватиметься на строк до 12 місяців.

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Зокрема, Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України організовує проведення акредитації, в ході якої:

здійснює перевірку приналежності особи до суб’єкта у сфері медіа;

надсилає подання представнику Служби безпеки України для отримання відповідного висновку;

веде облік виданих прескарт та наданих представниками медіа відомостей для акредитації;

приймає рішення щодо надання (скасування або призупинення) акредитації представнику медіа;

повідомляє представників медіа про результати акредитації;

надає доступ до списку акредитованих представників медіа, за відповідним запитом, представникам Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної міграційної служби України, Управлінню державної охорони України.

Нагадаємо, викладати знімки військових у мережу слід обережно, аби за ними не вдалося визначити місце перебування. Жодна фотографія не може коштувати життя солдата.

До слова, представники української журналістської спільноти звернулися з відкритим листом до іноземних колег, які висвітлюють війну Росії в Україні, в якому закликали не вживати помилкової термінології, яка підтримує російську дезінформаційну кампанію про війну.