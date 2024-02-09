Представниця дипломатичної служби ЄС прокоментувала відставку Залужного
У Брюсселі назвали заміну головкому ЗСУ внутрішньою справою України
У Європейському Союзі наголошують, що продовжуватимуть підтримувати Україну незалежно від того, хто очолює ЗСУ. Про це у п'ятницю, 9 лютого, заявила на брифінгу у Брюсселі речниця зовнішньої дипломатичної служби ЄС Набіла Массралі, передає Інтерфакс-Україна.
«Заміна головнокомандувача - це внутрішнє рішення України і, фактично, це прерогатива президента (Володимира Зеленського - ред.)», – зауважила Набіла Массралі, коментуючи на прохання журналістів кадрові зміни в Україні.
Массралі наголосила, що підтримка України з боку ЄС непохитна. У Європі, за її словами, готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, незалежно від того, хто очолює Збройні сили України.
При цьому вона не стала відповідати на запитання, чи бачать з огляду на це у ЄС ознаки нестабільності України.
Нагадаємо, Пентагон зробив нову заяву щодо призначення очільника ЗСУ.
Райдер зазначив, що міністр оборони США Ллойд Остін ще не спілкувався з наступником Валерія Залужного генералом Олександром Сирським.
«Міністр Остін ще не говорив із цією людиною (Сирським – «Главком»). Я можу сказати вам одне, що нічого не зміниться і наша підтримка України є постійною», – сказав представник Пентагону США вважають кадрові питання внутрішньою справою української влади, зазначив Райдер.
Також Світовий Конґрес Українців звернувся до Залужного.
«Генерал Валерій Залужний – вмілий воєначальник, який зупинив і продовжував відтісняти «другу армію світу" від початку геноцидного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його харизма, скромність і чуйність до своїх військових зробили генерала героєм України і лідером, якому довіряють. Він врятував Україну та незліченну кількість життів військових і цивільних», – йдеться у повідомленні.
Діаспора дякує Валерію Залужному за видатну та віддану службу народу України на посаді Головнокомандувача Збройних Сил.
Згодом Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України.
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