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Час оновити керівництво ЗСУ. Зеленський розказав, яку пропозицію зробив Залужному

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Час оновити керівництво ЗСУ. Зеленський розказав, яку пропозицію зробив Залужному
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Зеленський запропонував Валерію Залужному й надалі бути в команді

Президент України провів зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Про це Зеленський напасав у Telegram.

Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

«Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді», – додав президент.

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.

Згодом президент Володимир Зеленський 2 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Валерія Залужного

До слова, Зеленський анонсував кроки «перезавантаження» у різних напрямках державної політики.

Читайте також: Відставка Залужного. Чому зволікає Зеленський?
Теги: ЗСУ Володимир Зеленський Валерій Залужний

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