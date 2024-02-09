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Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Укази про нагородження генералів опубліковані на сайті президента
фото з відкритих джерел

Залужному та Буданову присвоєно звання Героів України з врученням ордена «Золота Зірка»

Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та начальнику ГУР Кирилу Буданову звання Героів України з врученням орденів «Золота Зірка». Відповідні укази №61/2024 та №57/2024 глава держави підписав 8 лютого, тексти документів опубліковано на сайті Офісу президента.

«За визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові», – йдеться в тексті указів.

Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України фото 1
Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України фото 2
фото: скріншоти сайту президента України

Нагадаємо, президент України провів зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Згодом головнокомандувач Валерій Залужний також опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову».

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Теги: Герой України Володимир Зеленський Валерій Залужний Кирило Буданов

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