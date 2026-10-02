Зеленський підтвердив ураження найбільшого в Європі нафтового хабу в Самарі

У Самарі після вибухів спалахнула масштабна пожежа

Об’єкт входить до системи «Транснафти» та має 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти

Президент Володимир Зеленський заявив про ураження нафтових об’єктів у Самарському регіоні Росії під час нічної атаки. Йдеться, зокрема, про ЛПДС «Самара» – найбільший у Європі резервуарний парк, який є важливим вузлом російської нафтової логістики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

«За цю добу уражено нафтові обʼєкти у Самарському та Волгоградському регіонах», – повідомив Зеленський.

У Самарі після вибухів спалахнула пожежа в районі лінійної виробничо-диспетчерської станції «Самара». Вона входить до системи російської компанії «Транснафта». Пожежу також фіксували на фото та відео очевидців.

💥 За цю добу уражено нафтові обʼєкти у Самарському та Волгоградському регіонах, - Зеленський



Була результативна робота у Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах по аеродромах, підприємствах, НПЗ,… pic.twitter.com/oUGjaxhyLS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 2, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

ЛПДС «Самара» має 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти. Площа об’єкта перевищує 216 га. На території розташовані дві нафтоперекачувальні станції – «Самара-1» і «Самара-2», а також станція змішування нафти.

До цього нафтового вузла сходяться чотири магістральні нафтопроводи. Вони забезпечують надходження нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану. Таким чином, об’єкт відіграє важливу роль у транспортуванні та зберіганні російської нафти.

Окрім Самарського регіону, за словами Зеленського, упродовж доби українські сили працювали по об’єктах у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському та Краснодарському регіонах Росії.

«Була результативна робота в Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів», – заявив президент.

Зеленський також подякував військовослужбовцям СБУ, ГУР, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Служби зовнішньої розвідки за проведення операцій.

Нагадаємо, що в окупованому Криму після серії вибухів почалися перебої з електропостачанням. Частина населених пунктів залишилася без світла, а в Курманському районі запровадили погодинні обмеження.