Зеленський підтвердив ураження найбільшого в Європі нафтового хабу в Самарі
Об’єкт входить до системи «Транснафти» та має 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти
Президент Володимир Зеленський заявив про ураження нафтових об’єктів у Самарському регіоні Росії під час нічної атаки. Йдеться, зокрема, про ЛПДС «Самара» – найбільший у Європі резервуарний парк, який є важливим вузлом російської нафтової логістики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.
«За цю добу уражено нафтові обʼєкти у Самарському та Волгоградському регіонах», – повідомив Зеленський.
У Самарі після вибухів спалахнула пожежа в районі лінійної виробничо-диспетчерської станції «Самара». Вона входить до системи російської компанії «Транснафта». Пожежу також фіксували на фото та відео очевидців.
ЛПДС «Самара» має 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти. Площа об’єкта перевищує 216 га. На території розташовані дві нафтоперекачувальні станції – «Самара-1» і «Самара-2», а також станція змішування нафти.
До цього нафтового вузла сходяться чотири магістральні нафтопроводи. Вони забезпечують надходження нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану. Таким чином, об’єкт відіграє важливу роль у транспортуванні та зберіганні російської нафти.
Окрім Самарського регіону, за словами Зеленського, упродовж доби українські сили працювали по об’єктах у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському та Краснодарському регіонах Росії.
«Була результативна робота в Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів», – заявив президент.
Зеленський також подякував військовослужбовцям СБУ, ГУР, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Служби зовнішньої розвідки за проведення операцій.
Нагадаємо, що в окупованому Криму після серії вибухів почалися перебої з електропостачанням. Частина населених пунктів залишилася без світла, а в Курманському районі запровадили погодинні обмеження.
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