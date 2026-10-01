Зеленський визначив головні пріоритети України у співпраці з ЄС

Зеленський зустрівся з усіма послами країн ЄС в Україні

Президент зібрав усіх послів країн Євросоюзу в Україні та анонсував більше координаційних форматів у зовнішній політиці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з усіма послами країн Європейського Союзу, які працюють в Україні. Сторони визначили ключові напрями подальшої взаємодії Києва з європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Зустріч відбулася 1 жовтня, у День захисників і захисниць України та на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Зеленський назвав таку дату символічною.

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фото: Володимир Зеленський

«Дуже символічно, що сьогодні, на Покрову, зустрілись з усіма послами країн ЄС в Україні. Багато питань обговорили. Звісно, передусім готовність підтримувати Україну», – заявив президент.

Одним із головних питань стало подальше посилення української протиповітряної оборони. Київ також розраховує розширювати співпрацю з європейськими державами у сфері спільного виробництва.

Окрім оборонних питань, серед пріоритетів залишаються забезпечення фінансової стійкості держави, просування України на шляху до членства в Європейському Союзі та подальше посилення санкцій проти Росії.

«ППО та співвиробництва, фінансова стійкість, вступ до ЄС та санкційний тиск проти Росії за її війну – найголовніші напрями, по яких працюємо», – наголосив Зеленський.

Глава держави також анонсував розширення формату координації України з іноземними партнерами. Подібних зустрічей, за його словами, надалі має стати більше. «Буде більше таких координаційних форматів по зовнішній політиці. Дякую за підтримку», – підсумував президент.

Нагадаємо, Європейська комісія готує новий конкурс спільних оборонних проєктів за участю України та країн ЄС. Для їх реалізації планують залучити близько €20 млрд невикористаних коштів програми SAFE. За словами єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, проєкти реалізовуватимуть як в Україні, так і в державах Євросоюзу, використовуючи український досвід у сфері оборонних технологій та інновацій.