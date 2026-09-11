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Прем'єр Індії знову закликав Путіна почати переговори про завершення війни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Прем'єр Індії знову закликав Путіна почати переговори про завершення війни
Путін у відповідь заявив, що Росія нібито також рухається шляхом до миру
фото: AP

Моді заявив, що світ має перейти від затяжного конфлікту до припинення бойових дій

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав президента Росії Володимира Путіна перейти до переговорів і завершення війни проти України. Він наголосив, що Нью-Делі підтримує всі мирні зусилля щодо припинення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву лідера Індії під час зустрічі у Нью-Делі напередодні саміту «Брікс».

«Ми повинні перейти від нескінченної війни до завершення війни, до припинення бойових дій. Саме в цьому напрямку ми повинні рухатися», – заявив Моді під час зустрічі з Путіним.

За словами індійського прем'єра, кожен день війни віддаляє світ від миру, тоді як кожен крок у напрямку мирного врегулювання дає людству надію.

Моді також наголосив, що всі проблеми необхідно вирішувати мирним шляхом. Він підтвердив позицію Індії щодо підтримки дипломатичних зусиль для припинення війни. «Індія підтримує всі мирні зусилля в цьому напрямку і продовжуватиме це робити», – сказав прем'єр.

Путін у відповідь заявив, що Росія нібито також рухається шляхом до миру. Водночас Москва раніше неодноразово заявляла, що готова завершити війну лише на умовах, які висуває сама. Зустріч Моді та Путіна відбулася на тлі роботи саміту «Брікс» у Нью-Делі. Індія цього року головує в об'єднанні.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним закликав до завершення війни проти України. Моді заявив, що Індія підтримує всі мирні зусилля, спрямовані на припинення російсько-української війни, і продовжить це робити.

Прем'єр Індії наголосив, що кожен день війни «відкидає людство назад», та закликав перейти до завершення бойових дій. «Індія виступає за те, щоб вирішувати всі проблеми мирним шляхом, це потрібно всьому людству», – заявив Моді.

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Теги: Нарендра Моді путін війна переговори Індія

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