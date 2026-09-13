Трамп висунув ультиматум президенту України

Президент США: «Пан Зеленський має зробити лише одну річ»

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального. Як інформує «Главком», про це він сказав журналістам під час візиту на Відкритий чемпіонат Ірландії з гольфу.

За словами Трампа, дефіцит виник не через війну США проти Ірану, а через бойові дії між Україною та Росією.

«Пан Зеленський має зробити лише одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного пального в Росії. Він спричиняє дефіцит дизельного пального», – сказав американський президент.

Нагадаємо, що подібні заяви лунали і від інших американських політиків. Так, міністр фінансів США Скотт Бессент говорив, що українські удари по російській енергетиці призводять до енергетичної кризи. Другою причиною кризи він назвав війну з Іраном.

А за словами міністра енергетики Кріса Райта, у Сполучених Штатах фіксують рекордні ціни на дизель через те, що російські нафтопереробні заводи зазнали суттєвої шкоди, тому РФ перестала експортувати пальне.

Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Нещодавно, після атаки 26 серпня, четвертий за величиною російський нафтопереробний завод і другий за обсягами виробник бензину у РФ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» повністю зупинив роботу після атаки дронів.

Як стверджували в Reuters, після атаки на четвертий за величиною російський нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» усі основні російські НПЗ компанії «Лукойл» виведені з ладу.

Українська кампанія ударів по російській енергетиці вже призвела до зменшення виробництва бензину в Росії, а також до заборони на експорт пального.