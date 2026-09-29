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«Виходив на сцену крізь біль». Діти Степана Гіги показали, яким був його останній виступ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Степан Гіга пішов з життя 12 грудня у віці 66 років
фото: кадр з відео

Степан Гіга востаннє виконав свій хіт «Цей сон» на концерті на Львівщині

Рік тому, 28 вересня, народний артист України Степан Гіга востаннє вийшов на сцену у Жовкві, що на Львівщині. Діти співака Квітослава та Степан Гіга-молодший поділилися спогадами про той концерт та показали кадри останнього виступу батька. Про це пише «Главком» із посиланням на дописи сина та доньки артиста.

За словами Квітослави Гіги, останній концерт Степан Гіга відіграв крізь біль. Артист вийшов на сцену з останніх сил. Тоді Квітослава та Степан Гіга-молодший хвилювалися за батька. Однак діти співака пишалися його силою та відданістю своїй творчості та слухачу.

«Рівно рік тому тато востаннє вийшов на сцену… Я пам’ятаю той вечір до найменших деталей. Ми стояли біля сцени й дивилися на нього, знаючи, чого йому насправді вартує кожна хвилина цього концерту. Йому вже було дуже важко. Він виходив на сцену крізь біль, практично з останніх сил. Серце стискалося від хвилювання за нього і водночас – від неймовірної гордості. Бо попри все він вийшов. До своїх людей. Співав для них, говорив із ними, віддавав усього себе – як робив це завжди», – зазначила Квітослава Гіга.

На сцені під час свого останього концерту Стапан Гіга заспівав зі своїми дітьми. Тоді ж співак востаннє виконав свій хіт «Цей сон».

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Дочка Степана Гіги зазначила, що його любов до людей була сильнішою за власний біль. «Минув рік… А іноді здається, що тато нікуди й не пішов. Його голос звучить. Його пісні співають тисячі людей. Його музика продовжує жити – на сценах, у наших домівках, у наших спогадах і серцях. І поки звучать його пісні, поки люди співають, пам’ятають і люблять – він залишається поруч», – додала вона.

Також останній виступ видатного артиста пригадав його син, співак Степан Гіга-молодший. Він розповів, що батько був для нього вчителем, наставником та прикладом та висловив йому вдячність.

«Рівно рік тому ми востаннє стояли з тобою на одній сцені… Тату, для мене було великою честю стільки років бути поруч із тобою – грати, слухати, вчитися. Ти був для мене не лише татом, а й наставником, учителем і прикладом. Сьогодні дивлюся на ці кадри й особливо гостро розумію цінність кожної хвилини, яку ми провели разом на сцені. Твій голос звучить, твої пісні живуть. А все, чого ти мене навчив, назавжди залишилося зі мною. Дякую тобі, тату. За музику. За науку. За все», – зазначив син артиста.

Як писав «Главком», легендарний співак Степан Гіга 12 грудня 2025 року помер у віці 66 років внаслідок хвороби. Артист пішов з життя у реанімації Першого медичного об'єднання міста Львова. Степан Гіга заповів бути похованим на Личаківському кладовищі.

До слова, діти народного артиста України Степана Гіги презентували його останню. Квітослава та Степан Гіга-молодший допрацювали композицію свого батька, яку він встиг записати перед тим, як піти із життя. 

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Теги: Степан Гіга концерт відео народний артист

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