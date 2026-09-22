У Дарницькому районі Києва уламки дрона впали на територію парковки

У Києві понад годину триває повітряна тривога, вона стала вже п'ятою від початку доби

У Дарницькому районі столиці зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та міського голову Віталія Кличка.

За даними КМВА, уламки впали на відкритій території. Згодом мер столиці Віталій Кличко уточнив, що уламки БпЛА впали на територію паркувального майданчика. Загоряння на місці події немає. Інформація про потерпілих та руйнування уточнюється.

О 13:05 КМВА повідомляла, що у столиці працює ППО.

Зазначимо, у Києві понад годину триває повітряна тривога, вона стала вже п'ятою від початку доби. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо, вранці 22 вересня внаслідок чергової ворожої атаки у Голосіївському районі столиці сталася пожежа. На відкритій території спалахнули палети з керамічною плиткою. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння на площі орієнтовно 100 кв. м. За цією адресою жертв та постраждалих немає.

Вночі ворог поцілив у житлову п'ятиповерхівку в столиці, внаслідок чого поранень зазнали четверо людей. Повідомлення про вибухи у столиці з'явилися вночі 22 вересня. Ще перед цим Повітряні сили фіксували рух ворожих безпілотників у напрямку Києва – зокрема, повідомляли про реактивний БпЛА в районі Київського водосховища, який рухався у бік міста.

До слова, триває 1672-й день повномасштабної війни Росії проти України.