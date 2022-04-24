Мешканці окупованої Харківщини масово відмовляються від ворожої «допомоги»
Окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців
На окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Соціально-побутова ситуація дуже складна, тому люди продовжують самоорганізовуватися заради взаємодопомоги. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Для цього волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської «допомоги».
У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.
Відомо, що впродовж 21–23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.
При цьому, окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: «В Росії все було б по іншому. Ніхто б не займався волонтерством».
Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто «це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів», а також, що «Харків вже майже окупований росіянами».
Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора «Мегафон».
Впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до РФ для здійснення покупок товарів та ліків.
Нагадаємо, 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів Харкова – ринку «Барабашово», сталася пожежа. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області. У результаті обстрілу загорілись торгові павільйони в різних місцях ринку.