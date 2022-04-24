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    Події в Україні

    Мешканці окупованої Харківщини масово відмовляються від ворожої «допомоги»

    Люди приймають допомогу лише від українських волонтерів - Мешканці окупованої Харківщини масово відмовляються від ворожої «допомоги»
    Люди приймають допомогу лише від українських волонтерів
    фото з відкритих джерел

    Окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців

    На окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Соціально-побутова ситуація дуже складна, тому люди продовжують самоорганізовуватися заради взаємодопомоги. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Для цього волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської «допомоги».

    У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.

    Відомо, що впродовж 21–23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.

    При цьому, окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: «В Росії все було б по іншому. Ніхто б не займався волонтерством».

    Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто «це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів», а також, що «Харків вже майже окупований росіянами».

    Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора «Мегафон».

    Впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до РФ для здійснення покупок товарів та ліків.

    Нагадаємо, 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів Харкова – ринку «Барабашово», сталася пожежа. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області. У результаті обстрілу загорілись торгові павільйони в різних місцях ринку.

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    Теги: Харків росія окупанти ФСБ війна продукти Україна водопостачання ліки населення окупація #stoprussia
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    Мешканці окупованої Харківщини масово відмовляються від ворожої «допомоги»