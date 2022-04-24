Подоляк запропонував три кроки для розвʼязання гуманітарної кризи в Маріуполі

Радник голови Офісу президента й учасник переговорної делегації Михайло Подоляк пропонує Росії провести спеціальний раунд переговорів для порятунку українських військових у Маріуполі. Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, прямо зараз російсько-окупаційні війська атакують «Азовсталь», де перебувають українські військові й мирні жителі.

«Місце, де перебувають наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму», – наголосив Подоляк.

Радник голови ОП пропонує Росії «подумати про залишки репутації». Для цього, мовляв, необхідні лише три «маріупольські кроки»:

оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем;

негайно дати гумкоридор для цивільних;

погодитися на «спецраунд переговорів», щоб Україна забрала/обміняла військових.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що захисників Маріуполя можна звільнити через обмін полоненими.

Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

Відомо, що напередодні супутник зафіксував 300-метрову братську могилу під Маріуполем. Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною близько 300 м і, ймовірно, техніку, якою її робили.