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    Подоляк запропонував три кроки для розвʼязання гуманітарної кризи в Маріуполі

    Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення - Подоляк запропонував три кроки для розвʼязання гуманітарної кризи в Маріуполі
    Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення
    фото з відкритих джерел

    Прямо зараз російсько-окупаційні війська атакують «Азовсталь», де перебувають українські військові й мирні жителі

    Радник голови Офісу президента й учасник переговорної делегації Михайло Подоляк пропонує Росії провести спеціальний раунд переговорів для порятунку українських військових у Маріуполі. Про це він повідомив у Twitter.

    За його словами, прямо зараз російсько-окупаційні війська атакують «Азовсталь», де перебувають українські військові й мирні жителі.

    «Місце, де перебувають наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму», – наголосив Подоляк.

    Радник голови ОП пропонує Росії «подумати про залишки репутації». Для цього, мовляв, необхідні лише три «маріупольські кроки»:

    • оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем;
    • негайно дати гумкоридор для цивільних;
    • погодитися на «спецраунд переговорів», щоб Україна забрала/обміняла військових.

    Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що захисників Маріуполя можна звільнити через обмін полоненими.

    Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

    Відомо, що напередодні супутник зафіксував 300-метрову братську могилу під Маріуполем. Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною близько 300 м і, ймовірно, техніку, якою її робили.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Подоляк запропонував три кроки для розвʼязання гуманітарної кризи в Маріуполі