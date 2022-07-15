Атака на Миколаїв: мер повідомив про постраждалих

Відомо про двох поранених

Сьогодні зранку під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали більше ніж 10 потужних вибухів. Окупанти обстріляли навчальні заклади міста. Вже відомо про перших постраждалих. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Наразі відомо про двох поранених. Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи», – зазначив мер.

Відомо, що по місту було випущено щонайменше 10 ракет. Зруйновано два найбільші університети Миколаєва.

Нагадаємо, вчора зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300.

До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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