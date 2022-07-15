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  4. Голова ОВА повідомив деталі ракетної атаки на Миколаїв
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    Події в Україні

    Голова ОВА повідомив деталі ракетної атаки на Миколаїв

    Окупанти обстріляли&nbsp;Національний університет кораблебудування - Голова ОВА повідомив деталі ракетної атаки на Миколаїв
    Окупанти обстріляли Національний університет кораблебудування
    фото: «Новости N»

    Рашисти вдарили по двох університетах

    Сьогодні, 15 липня, російські загарбники вдарили ракетами по двох університетах Миколаєва – педагогічному та Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

    «Сьогодні ракетами вдарили по двом університетам – по педагонічному інституту та НКІ. Який я закінчував в 2003 і, загалом, зараз там вчусь на PHD-master. Вчився», – йдеться в повідомленні.

    Голова ОВА зазначив, що на весь простір колишнього СРСР було лише два університети з кораблебудування. Один безпосередньо у Миколаєві, а другий – у Санкт-Петербурзі.

    «Мені цікаво, вони заблокували нам порти, море. Зараз знищують порти, знищують кораблебудівний університет – єдиний, який є в принципі. Як би відреагували вони, якби по пітерському університету прилетіло зараз п'ять ракет?», – зазначив Кім.

    Нагадаємо, вчора зранку Миколаїв теж зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300.

    До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна університет ракета окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Голова ОВА повідомив деталі ракетної атаки на Миколаїв