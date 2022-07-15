Ракетний удар по Миколаєву: з’явилися фото та відео

По місту було випущено щонайменше 10 ракет

Сьогодні зранку під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали більше ніж 10 потужних вибухів. Окупанти обстріляли навчальні заклади міста. В мережі вже з’явилися фото та відео наслідків ракетного удару.

Відомо, що по місту було випущено щонайменше 10 ракет. Зруйновано два найбільших університети Миколаєва.

Станом на зараз відомо про двох поранених.

Нагадаємо, вчора зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300.

До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.