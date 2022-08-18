Мінімум чотири ракетні удари: окупанти вранці знову обстріляли Харків

Внаслідок обстрілу постраждала дитина

У Харкові вранці 18 серпня знову пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За словами мера, зафіксовано як мінімум чотири ракетні удари. «Прилетіло» до Слобідського та Холодногірського районів

«О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. «Прилетіло» до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа», – написав Терехов.

Він також зауважив, що інформація ще уточнюється. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.

Разом з тим за інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, наразі відомо про п'ятьох постраждалих, серед них є дитина.

«Усі профільні служби працюють на місцях. До уваги харків’ян та жителів області: не ігноруйте сигнали тривоги не покидайте укриттів!», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

Внаслідок обстрілу семеро людей загинули. Ще 16 – поранені, серед них – 11-річна дитина. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, всі поранені вже госпіталізовані.

Також повідомлялося, що у гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.