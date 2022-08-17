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Пошкоджена лінія електропередач: окупанти обстріляли Криворізький район

Альона Боженко
glavcom.ua
Пошкоджена лінія електропередач: окупанти обстріляли Криворізький район
Рашисти обстріляли Дніпропетровщину
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав

Вдень, 17 серпня, окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу було перебито лінію електропостачання. Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко.

«Сьогодні день в Криворізькому районі пройшов з обстрілами. Була обстріляна прикордонна територія Зеленодольської громади та межі населеного пункту Велика Костромка. В результаті чого була перебита лінія електропостачання», – сказав він.

Ситниченко додав, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Також була обстріляно територію Апостолівської громади. Обійшлось без руйнувань. На територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областями, ситуація контрольована ЗСУ.

Нагадаємо, триває 175-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог завдав авіаудару неподалік Мар’їнки. Рашисти мають частковий успіх у напрямку населених пунктів Опитне та Новомихайлівка. Загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового. З метою уточнення позицій вогневих засобів та корегування вогню окупанти задіяли БПЛА.

Додамо, що вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів близько 2:00 ночі. Під атакою опинились два райони міста. Від обстрілів постраждало 27 житлових будинків. У них загалом вилетіло 154 вікна.

Теги: окупанти війна обстріл електроенергія Дніпропетровщина

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