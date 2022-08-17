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Воєнний злочин: на Донеччині росіяни обстріляли цивільних із «С-300»

Альона Боженко
glavcom.ua
Воєнний злочин: на Донеччині росіяни обстріляли цивільних із «С-300»
Окупанти обстріляли мирних жителів Донеччини із «С-300»
фото: Нацполіція

Правоохоронці зібрали докази воєнного злочину Росії

В Дружківці на Донеччині росіяни вранці 17 серпня застосували проти цивільних зенітно-ракетний комплекс «С-300». Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Обстріл Дружківки стався сьогодні близько 6:20. Вибухи тривали кілька хвилин. В результаті було зруйновано 29 житлових будинків в одному з приватних секторів міста. Російські війська цілеспрямовано знищують мирне населення, наносять жорстокі удари. На щастя, цього разу обійшлося без загиблих, однак є постраждалий серед цивільних. Йому надали допомогу парамедики поліції Донеччини. Наразі з чоловіком все добре», – йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу працювали поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Правоохоронці зібрали докази воєнного злочину Росії.

Мешканців закликають виїхати до більш безпечних населених пунктів. Нагадується, що триває обов'язкова безкоштовна евакуація мирного населення.

Нагадаємо, 16 серпня сьогодні зранку окупанти завдали удару по Краматорську. За попередньою інформацією жертв немає. 

Раніше, 13 серпня у Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи

До слова, триває 175-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог завдав авіаудару неподалік Мар’їнки. Рашисти мають частковий успіх у напрямку населених пунктів Опитне та Новомихайлівка. Загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового. З метою уточнення позицій вогневих засобів та корегування вогню окупанти задіяли БПЛА.

Теги: обстріл Донбас окупанти

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