Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дуда скликає Радбез Польщі через Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дуда скликає Радбез Польщі через Україну
Дуда проведе засідання Ради національної оборони Польщі в середу, 20 грудня
фото з відкритих джерел

Дуда обговорюватиме з членами Радбезу питання безпеки, пов'язані з ситуацією на фронті в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда проведе засідання Ради національної оборони Польщі. Учасники обговорять питання, пов'язані із ситуацією на фронті в Україні. Про це повідомив голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра, його цитує Radio Zet.

Засідання відбудеться у середу, 20 грудня. Очікується, що у ньому візьмуть участь члени нового уряду Польщі – прем'єр-міністр Дональд Туск та деякі міністри.

«Обговорюватимуться питання безпеки, пов'язані з ситуацією на фронті в Україні, підтримка Збройних сил України, питання реформування системи управління Збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи обороноздатності», – розповів Сєвєра.

Глава Бюро нацбезпеки додав, що зимові атаки РФ є серйозним викликом для України.

«Ризик, пов'язаний з потенційними ударами по критично важливій інфраструктурі, дуже значний. Ситуація вкрай серйозна. Потрібно й надалі підтримувати Київ», – заявив голова Бюро нацбезпеки Польщі.

Нагадаємо, сейм Польщі 11 грудня, висунув лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни. 

Під час виборчої кампанії Туск неодноразово підкреслював, що всебічно підтримує Україну та прагне відновлення повноцінної співпраці із ЄС. 

«У національних інтересах Польщі, безперечно, перемога України. Це вплине і на економічні питання, і проблему біженців. Польська держава не повинна ні на йоту зрушити з місця в цьому питанні, військова підтримка України не повинна піддаватись сумніву», – наголошував політик.

Крім того, Туск заявляв, що готовий шукати рішення ситуації з блокування кордону польськими перевізниками. Він запевнив, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону припинилася.

До слова, Канада та Польща посилюють співпрацю щодо подальшого надання військової та гуманітарної допомоги Україні.

Читайте також: Дональд Туск став новим прем'єром Польщі: що про нього відомо
Теги: Польща Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії вважає, що в України «немає шансів стати членом Євросоюзу до 2030 року»
Колишній єврочиновник назвав ключову умову вступу України до ЄС. Вона не сподобається українцям
11 грудня, 08:18
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, чого коштуватиме поразка України для Заходу
9 грудня, 07:30
Документ підписали у межах американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні
Україна та США підписали декларацію про спільне виробництво зброї
7 грудня, 12:41
Володимир Зеленський: «Я запрошую всі американські оборонні компанії до співпраці з Україною»
Зеленський звернувся до оборонних компаній США
6 грудня, 21:40
Україна повернула додому вісьмох викрадених Росією дітей
Україна повернула додому вісьмох викрадених Росією дітей
6 грудня, 19:34
«Чому досі ми не здатні витягнути цю війну без волонтерів?»
Про яку перемогу ви мрієте?
5 грудня, 14:02
Це точно ще одна спроба Росії повторити сирійський сценарій, коли одним конфліктом перебивають інший
Венесуела – нова гаряча точка імені Путіна
4 грудня, 09:58
Міненерго переконує, що українцям не варто хвилюватися, потужностей поки вистачає
Планові відключення світла в Україні: Міненерго зробило заяву
25 листопада, 20:27
У Хмельницькій області працювало ППО
У Хмельницькій області працювало ППО
22 листопада, 04:05

Політика

Дуда скликає Радбез Польщі через Україну
Дуда скликає Радбез Польщі через Україну
Італія дозволила військову допомогу Україні ще на рік
Італія дозволила військову допомогу Україні ще на рік
Ердоган після подарунка Орбана заговорив, що Україні немає місця в ЄС
Ердоган після подарунка Орбана заговорив, що Україні немає місця в ЄС
Франція та Британія зробили заяву щодо допомоги України
Франція та Британія зробили заяву щодо допомоги України
Путін назвав слабкі місця російської армії
Путін назвав слабкі місця російської армії
Німеччина розмістить у Литві цілу бригаду для стримування Росії
Німеччина розмістить у Литві цілу бригаду для стримування Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
11K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше
11K
Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари
11K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
9579
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
9267
РФ формує чотири нові полки авіації. ISW оцінив загрозу

Новини

Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Вчора, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Вчора, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Вчора, 03:58

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua