Дуда скликає Радбез Польщі через Україну

Дуда обговорюватиме з членами Радбезу питання безпеки, пов'язані з ситуацією на фронті в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда проведе засідання Ради національної оборони Польщі. Учасники обговорять питання, пов'язані із ситуацією на фронті в Україні. Про це повідомив голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра, його цитує Radio Zet.

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Засідання відбудеться у середу, 20 грудня. Очікується, що у ньому візьмуть участь члени нового уряду Польщі – прем'єр-міністр Дональд Туск та деякі міністри.

«Обговорюватимуться питання безпеки, пов'язані з ситуацією на фронті в Україні, підтримка Збройних сил України, питання реформування системи управління Збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи обороноздатності», – розповів Сєвєра.

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Глава Бюро нацбезпеки додав, що зимові атаки РФ є серйозним викликом для України.

«Ризик, пов'язаний з потенційними ударами по критично важливій інфраструктурі, дуже значний. Ситуація вкрай серйозна. Потрібно й надалі підтримувати Київ», – заявив голова Бюро нацбезпеки Польщі.

Нагадаємо, сейм Польщі 11 грудня, висунув лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни.

Під час виборчої кампанії Туск неодноразово підкреслював, що всебічно підтримує Україну та прагне відновлення повноцінної співпраці із ЄС.

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«У національних інтересах Польщі, безперечно, перемога України. Це вплине і на економічні питання, і проблему біженців. Польська держава не повинна ні на йоту зрушити з місця в цьому питанні, військова підтримка України не повинна піддаватись сумніву», – наголошував політик.

Крім того, Туск заявляв, що готовий шукати рішення ситуації з блокування кордону польськими перевізниками. Він запевнив, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону припинилася.

До слова, Канада та Польща посилюють співпрацю щодо подальшого надання військової та гуманітарної допомоги Україні.