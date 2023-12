The Times про Україну, або Чому посадовцям час заборонити говорити зайве

Gag order для полковника і Ко

Прочитав статтю Марка Беннеттса в The Times від 22 грудня 2023 року «Чим закінчиться війна в Україні? Перемога над Росією видається «малоймовірною» («How will the Ukraine war end? Victory against Russia looks «unlikely»).

Підзаголовок матеріалу теж не оптимістичний: «З наближенням другої річниці вторгнення Київ переходить на утримання своєї території, а не на перемогу над ворогом».

Пригадався термін з американської юриспруденції – gag order, відомий як розпорядження про заборону чи припинення. Це коли суддя забороняє сторонам, які беруть участь у судовому засіданні, публічно говорити будь- що з приводу того, що там відбувається. Таке юридичне розпорядження суду чи уряду обмежує оприлюднення або передачу інформації та коментарів будь-якій неавторизованій третій стороні. Йдеться, зокрема, про збереження комерційної таємниці, захист поліцейських або військових операцій.

Річ у тім, що стаття в The Times впереваж базується на висловлюваннях полковника Романа Костенка, народного депутата, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Кілька цитат: «Зараз перемога на полі бою вкрай малоймовірна. Ця війна може тривати багато років. Для цього у Росії є ресурси, а її народ терпітиме… Я не думаю, що зараз існує зброя, яка може сильно вплинути на результат війни. Ракети ATACMS не можуть зробити прорив. Військові літаки? Вони можуть лише допомогти нам досягти паритету... Я не розумію, як ми можемо перемогти Росію десятками F-16… Ми не можемо дозволити собі воювати симетрично з росіянами, атакувати, як росіяни, втрачати людей, як росіяни, або вербувати людей, як вони. Нам треба шукати способи, щоб втрачати удесятеро менше людей, ніж вони. Для нас це єдиний спосіб, єдиний шанс. Тому що математично люди в нас закінчаться просто швидше, ніж у них».

Ну навіщо він це розповів? Для кого? Може, саме через цю статтю вирішив залишився на Заході журналіст Олексій Печій, який виїхав на саміт ЄС і не повернувся в Україну? Це, звісно, іронічне припущення. Сарказм. Але можна припустити, що такий витік інформації від полковника СБУ становить інтерес для ФСБ і для Генштабу РФ. Інформація, що Україна не готується до звільнення своїх територій, – це подарунок для ворога: для прогнозування, для ухвалення конкретних дій. Бо виходить, що плану перемоги в ЗСУ таки й справді не існує.

Міркування народного депутата не додадуть ентузіазму західним інвесторам. Тепер у них з’явиться додатковий аргумент для відмови у подальшій військовій допомозі Україні. Логічно: якщо справа безнадійна, то навіщо підтримувати невдах.

Марк Беннеттс зазначає, що масштаби втрат України засекречені, але що втрати величезні вже не намагаються приховати. «Новим хлопцям я навіть позивні більше не даю. Більшість із них недовго», – розповів український військовий у Харкові на умовах анонімності.

Автор пише, що Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України, не приховував свого розчарування через затримку у Вашингтоні схвалення військової допомоги на суму $60 млрд після заперечень членів Республіканської партії. Майбутнє військової допомоги ЄС також під питанням після того, як Угорщина, найближчий союзник Росії в Європі, наклала вето на пакет 50 млрд євро.

«Всю країну розірвуть на їхніх очах, якщо не буде досягнуто рішення – і ви всі будете плакати і говорити: «Дуже шкода українців, які зараз не мають власної держави, тому що їх убили в їхній країні. Давайте влаштуємо для них концерт»... Дуже гуманно», – саркастично мовив Подоляк.

Gag order. Давно час заборонити посадовцям усіх рівнів оприлюднювати надто чутливу для населення інформацію, котра може посіяти зневіру, внести деморалізацію.

Пригадався фольклорний полковник, який під час гри в преферанс пасував на трьох тузах…

Ми цьогоріч утримали всю лінію фронту! При нечуваній перевазі ворога. Це вже перемога. Українцям є чим гордитися.