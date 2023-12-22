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На Київщині уламки дронів наробили лиха: подробиці від влади

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Київщині уламки дронів наробили лиха: подробиці від влади
На Київщині поліція фіксує наслідки воєнних злочинів РФ
фото: Нацполіція

Унаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки на Київщині

У ніч на 22 грудня російські окупанти завдали масованої атаки по Київській області. Повітряна тривога тривала майже 2,5 години. Ворог атакував Київщину БпЛА. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

В області активно працювали сили ППО по ворожих цілях.

Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає.

«Водночас в одному з районів області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували», – розповів Кравченко.

За попередньою інформацією, постраждалі відсутні.

«Людям, чиє майно пошкоджено, разом з місцевою владою буде надана вся необхідна допомога», – зазначив голова Київської ОВА.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

Як повідомлялося, увечері 21 грудня у Києві прогриміли вибухи, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах. 

Уламки дронів упали в трьох районах столиці.

Відомий телеведучий телеканалу ICTV Андрій Ковальский у результаті ворожої атаки на Київ залишився без квартири.

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Теги: окупанти Київ війна Київщина безпілотник

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