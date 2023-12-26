Дрони на фронті у рази ефективніші, ніж артилерія – полковник СБУ

Наразі більшість дронів виробляють українські приватні підприємці

На фронті в Україні зараз дронами вражається в рази більше російської техніки, ніж артилерією. Про це заявив полковник Служби безпеки України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в інтерв'ю «Укрінформу».

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«Об'єктивно, зараз на передку дронами вражається в рази більше техніки, ніж артилерією. Дрони ефективніші, економніші і прицільніші у знищенні ворожої техніки, ніж снаряди, які коштують десятки тисяч доларів», – розповів він.

Декілька місяців тому Костенко проїхався фронтом – від сходу до півдня. Він спілкувався із комбригами на тему ефективності дронів у співвідношенні з артилерією.

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«Скажімо так, провів опитування face-to-face, запитував, скільки за останні два місяці було уражено техніки дронами, а скільки артилерією. Переважна більшість відповідали, що артилерією – нуль або одиниці, а дронами – 10-20, зважаючи на напрямок. Можливо, десь інша історія. Це не означає, що артилерія втрачає необхідність на фронті, її сектор роботи чітко визначений та завжди актуальний. Я говорю лише про ураження», – пояснив він.

Індустрія дронів в Україні дуже розвинулася. Костенко зауважив, що наразі більшість дронів виробляють українські приватні підприємці.

«Зараз вже держава звернула на це увагу. І ми зробимо мільйон, а може й більше, дронів. Якщо держава забезпечуватиме нормальні умови для розвитку цієї сфери, а не перешкоджатиме роботі виробників зайвими бюрократичними процедурами та кримінальними провадженнями з непотрібними перевірками», – наголосив він.

До слова, триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.