Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дрони на фронті у рази ефективніші, ніж артилерія – полковник СБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дрони на фронті у рази ефективніші, ніж артилерія – полковник СБУ
Дрони ефективніші, економніші і прицільніші у знищенні ворожої техніки, ніж снаряди
фото ілюстративне

Наразі більшість дронів виробляють українські приватні підприємці

На фронті в Україні зараз дронами вражається в рази більше російської техніки, ніж артилерією. Про це заявив полковник Служби безпеки України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в інтерв'ю «Укрінформу».

«Об'єктивно, зараз на передку дронами вражається в рази більше техніки, ніж артилерією. Дрони ефективніші, економніші і прицільніші у знищенні ворожої техніки, ніж снаряди, які коштують десятки тисяч доларів», – розповів він.

Декілька місяців тому Костенко проїхався фронтом – від сходу до півдня. Він спілкувався із комбригами на тему ефективності дронів у співвідношенні з артилерією.

«Скажімо так, провів опитування face-to-face, запитував, скільки за останні два місяці було уражено техніки дронами, а скільки артилерією. Переважна більшість відповідали, що артилерією – нуль або одиниці, а дронами – 10-20, зважаючи на напрямок. Можливо, десь інша історія. Це не означає, що артилерія втрачає необхідність на фронті, її сектор роботи чітко визначений та завжди актуальний. Я говорю лише про ураження», – пояснив він.

Індустрія дронів в Україні дуже розвинулася. Костенко зауважив, що наразі більшість дронів виробляють українські приватні підприємці.

«Зараз вже держава звернула на це увагу. І ми зробимо мільйон, а може й більше, дронів. Якщо держава забезпечуватиме нормальні умови для розвитку цієї сфери, а не перешкоджатиме роботі виробників зайвими бюрократичними процедурами та кримінальними провадженнями з непотрібними перевірками», – наголосив він.

До слова, триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ війна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34
ЗСУ повідомили про наслідки збиття російських винищувачів
Сьогодні, 09:33
Наслідки нічної атаки на Крим
Росія визнала, що ЗСУ пошкодили великий десантний корабель «Новочеркаськ»
Сьогодні, 09:24
Великий десантний корабель ЧФ РФ горів у Феодосії
ЗСУ повідомили, чим атакували російський десантний корабель
Сьогодні, 07:25

Події в Україні

Дрони на фронті у рази ефективніші, ніж артилерія – полковник СБУ
Дрони на фронті у рази ефективніші, ніж артилерія – полковник СБУ
«Спланована операція». Повітряні сили прокоментували ураження корабля «Новочеркаськ»
«Спланована операція». Повітряні сили прокоментували ураження корабля «Новочеркаськ»
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше тридцяти хвилин
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше тридцяти хвилин
ЗСУ повідомили про наслідки збиття російських винищувачів
ЗСУ повідомили про наслідки збиття російських винищувачів
Росія визнала, що ЗСУ пошкодили великий десантний корабель «Новочеркаськ»
Росія визнала, що ЗСУ пошкодили великий десантний корабель «Новочеркаськ»
Атака «шахедів» на Миколаївщину: Кім повідомив про влучання
Атака «шахедів» на Миколаївщину: Кім повідомив про влучання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Ми відчуваємо, що в нас хочуть вкрасти Різдво
50K
«Хай збирають міномети». Виробник зброї закликав формувати «трудові батальйони» з ухилянтів 
30K
ООН закриває в Польщі центри для біженців з України
29K
Подоляк розповів про диво, яке сталося з Україною
8164
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8130
Стало відомо, що окупанти роблять з дезертирами, які відмовляються йти на штурм

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:07
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Сьогодні, 06:17
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:37
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Вчора, 10:06

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua